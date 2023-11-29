Франція пропонує ЄС санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі ріки Йордан

Франція виступає за те, щоб Євросоюз розглянув санкції проти ізраїльських поселенців, які нападають на палестинців на Західному березі річки Йордан.

Про це, як пише "Європейська правда", на брифінгу для преси заявила речниця міністерства закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр, повідомляє агентство Reuters.

За її словами, не виключені жодні варіанти, включано з санкціями Євросоюзу щодо осіб, які вдаються до насильства на Західному березі річки Йордан.

"Ми вважаємо, що міжнародне співтовариство має зіграти свою роль у припиненні цих актів насильства, які є надзвичайно дестабілізуючими для регіону, а також шкодять перспективам вирішення конфлікту за принципом двох держав", – зазначила Лежандр.

Французьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що Париж підтримує санкції ЄС, але дебати з цього питання в блоці ще не розпочалися.

Лежандр також заявила, що в Брюсселі тривають переговори про введення санкцій проти командирів терористичного угруповання ХАМАС. Мова йде заморожування активів та заборону на в'їзд.

Також триває робота з європейськими та іншими союзниками щодо скорочення фінансування ХАМАС, а також щодо боротьби з його пропагандою в соцмережах.

Дані ООН показують, що щоденні напади ізраїльських поселенців більш ніж подвоїлися після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та подальшої військової операції Єврейської держави проти палестинського анклаву в секторі Гази. Цього року в результаті насильства загинуло понад 200 палестинців, вказує Reuters.

Ізраїль контролює Західний берег річки Йордан з 1967 року після перемоги у Шестиденній війні, яку проти нього розв'язали арабські країни.

З того часу ізраїльські поселення в цій зоні постійно розширюються. Палестинці бачать Західний берег як частину майбутньої незалежної держави, що включає також сектор Гази та Східний Єрусалим.

Раніше США закликали Ізраїль уникати значного переміщення цивільного населення під час будь-якого наземного наступу на півдні Гази.

Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен повернеться цього тижня на Близький Схід, оскільки Сполучені Штати сподіваються знайти спосіб продовжити режим припинення вогню в Газі і звільнити більше заручників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні закликав до продовження тимчасового припинення вогню в секторі Гази, де Ізраїль веде військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Раніше уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників в обмін на припинення вогню.