Голова Єврокомісії поговорила з Байденом після рішення ЄС про 50 млрд євро для України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 1 лютого провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом після схвалення лідерами ЄС 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", фон дер Ляєн повідомила у Twitter (X).

За словами президентки Єврокомісії, під час "чудової телефонної розмови", якій передувало рішення щодо 50 мільярдів євро, вона і Байден "погодились, що Україні потрібно й далі отримувати широку підтримку від партнерів".

"Будемо спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – підсумувала вона.

Good phone call with @POTUS after Europe agreed on 50 billion euros in financial aid for Ukraine.



We agreed that Ukraine needs to continue receiving broad support from its partners.



We will jointly stand at Ukraine's side as long as it takes. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2024

Нагадаємо, лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.

Більше читайте у статті: Без поступок Орбану і з вимогами для Києва. Як ЄС схвалив 50 млрд євро допомоги Україні.