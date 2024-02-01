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Голова Єврокомісії поговорила з Байденом після рішення ЄС про 50 млрд євро для України

Четвер, 1 лютого 2024, 20:22

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 1 лютого провела телефонну розмову з президентом США Джо Байденом після схвалення лідерами ЄС 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", фон дер Ляєн повідомила у Twitter (X).

За словами президентки Єврокомісії, під час "чудової телефонної розмови", якій передувало рішення щодо 50 мільярдів євро, вона і Байден "погодились, що Україні потрібно й далі отримувати широку підтримку від партнерів".

"Будемо спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – підсумувала вона.

Нагадаємо, лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.

Більше читайте у статті: Без поступок Орбану і з вимогами для Києва. Як ЄС схвалив 50 млрд євро допомоги Україні.

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