Глава Еврокомиссии поговорила с Байденом после решения ЕС о 50 млрд евро для Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 февраля провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом после одобрения лидерами ЕС 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", фон дер Ляйен сообщила в Twitter (X).

По словам президента Еврокомиссии, во время "замечательного телефонного разговора", которому предшествовало решение о 50 миллиардах евро, она и Байден "согласились, что Украине нужно и дальше получать широкую поддержку от партнеров".

"Будем совместно поддерживать Украину столько, сколько нужно", – подытожила она.

Good phone call with @POTUS after Europe agreed on 50 billion euros in financial aid for Ukraine.



We agreed that Ukraine needs to continue receiving broad support from its partners.



We will jointly stand at Ukraine's side as long as it takes. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2024

Напомним, лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.

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