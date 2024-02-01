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Глава Еврокомиссии поговорила с Байденом после решения ЕС о 50 млрд евро для Украины

Четверг, 1 февраля 2024, 20:22

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 февраля провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом после одобрения лидерами ЕС 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", фон дер Ляйен сообщила в Twitter (X).

По словам президента Еврокомиссии, во время "замечательного телефонного разговора", которому предшествовало решение о 50 миллиардах евро, она и Байден "согласились, что Украине нужно и дальше получать широкую поддержку от партнеров".

"Будем совместно поддерживать Украину столько, сколько нужно", – подытожила она.

Напомним, лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.

Больше читайте в статье: Без уступок Орбану и с требованиями для Киева. Как ЕС одобрил 50 млрд евро помощи Украине.

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