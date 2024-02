Глава Еврокомиссии поговорила с Байденом после решения ЕС о 50 млрд евро для Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 февраля провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом после одобрения лидерами ЕС 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", фон дер Ляйен сообщила в Twitter (X).

По словам президента Еврокомиссии, во время "замечательного телефонного разговора", которому предшествовало решение о 50 миллиардах евро, она и Байден "согласились, что Украине нужно и дальше получать широкую поддержку от партнеров".

"Будем совместно поддерживать Украину столько, сколько нужно", – подытожила она.

