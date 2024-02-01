У Норвегії сауна врятувала двох автомобілістів, які ледь не втонули у фйорді

Двоє людей, які почали тонути в автомобілі Tesla в Осло-фйорді, що на південному сході Норвегії, врятувались завдяки плавучій сауні, яка пропливала повз них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VG.

Про незвичайний інцидент 1 лютого повідомила поліція Осло. Там сказали, що авто з, імовірно, двома людьми на ньому провалювалось у воду. У цей час повз пропливала плавуча сауна, люди на якій забрали постраждалих.

Фото: AFP

Один із працівників плавучої сауни Ніколай Нордал розповів, що один із відвідувачів випадково побачив Tesla, яка впала у воду.

"Я розігнав (сауну. – Ред.) до повної швидкості в напрямку людей. З допомогою двох гостей ми витягли їх. Вони змогли відігрітись у сауні", – додав він.

Фото: NTB

Власник авто, який не назвав свого імені, розповів, як опинився із пасажиром у воді. Він сидів у Tesla й натиснув на педаль акселератора, подумавши, що воно стоїть у режимі паркування – тобто не мало б зрушити з місця.

Сам автомобіль поліцейські Осло пізніше витягли екскаватором і підтвердили, що інших людей у ньому не було.

Фото: NRK

Нагадаємо, у 2019 році у Швеції поліцейський здійснив арешт злочинця, що перебував у розшуку, під час відпочинку в сауні.