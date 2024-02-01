В Норвегии сауна спасла двух автомобилистов, едва не утонувших в фьорде

Двое людей, которые начали тонуть в автомобиле Tesla в Осло-фьорде, расположенном на юго-востоке Норвегии, спаслись благодаря проплывавшей мимо плавучей сауне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VG.

О необычном инциденте 1 февраля сообщила полиция Осло. Там сказали, что автомобиль с, вероятно, двумя людьми на нем проваливался в воду. В это время мимо проплывала плавучая сауна, люди на которой забрали пострадавших.

ФОТО: AFP

Один из работников плавучей сауны Николай Нордал рассказал, что один из посетителей случайно увидел упавшую в воду Tesla.

"Я разогнал (сауну. – Ред.) до полной скорости в направлении людей. С помощью двух гостей мы вытащили их. Они смогли отогреться в сауне", – добавил он.

ФОТО: NTB

Владелец авто, не назвавший своего имени, рассказал, как оказался с пассажиром в воде. Он сидел у Tesla и нажал на педаль акселератора, подумав, что оно стоит в режиме парковки – то есть не должно сдвинуться с места.

Сам автомобиль полицейские Осло позже вытащили экскаватором и подтвердили, что других людей в нем не было.

ФОТО: NRK

Напомним, в 2019 году в Швеции полицейский осуществил арест находившегося в розыске преступника во время отдыха в сауне.