Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав реальною проблемою падіння дронів РФ на території його країни під час атак на дунайські порти України.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на заході Всесвітнього форуму лідерів в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, повідомляє Agerpres.

За його словами, хоча російські атаки безпілотниками не спрямовані проти Румунії, ситуація є неприйнятною.

"Дрони атакують не Румунію, але те, що їхні частини падають на територію країни, є реальною проблемою, яку необхідно вирішити. Поки що ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не рахуються", – зазначив Йоганніс.

Він нагадав, що Росія атакує порти на українському узбережжі, щоб унеможливити транзит зерна, а також назвав ці атаки воєнними злочинами.

Президент Румунії також сказав, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю поблизу районів, які постраждали від атак, бояться, але розуміють важливість підтримки України.

"Вони бачать бомбардування на тому боці і думають, що якщо ми будемо стояти і дивитися, то можемо бути наступними", – резюмував Йоганніс.

Раніше заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що армія країни готова збивати російські дрони, які становитимуть загрозу.

Нагадаємо, 13 вересня у прикордонному з Україною жудці (повіті) Тульча в Румунії знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону.

У четвер, 14 вересня, Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Також того тижня почали будувати укриття у селі Плауру, що навпроти українського Ізмаїла, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.