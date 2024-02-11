Глава МИД Польши озвучил смягченные требования по репарациям от Германии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский значительно смягчил требования Варшавы по репарациям от Германии и предложил альтернативное решение давнего спора.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Сикорский не повторил требование предыдущего польского правительства о выплате до 1,3 триллиона долларов компенсации за разрушения, вызванные нацистской оккупацией. Партия "Право и справедливость" (PiS) выдвинула это требование Берлину в 2022 году.

"Если Берлин хочет перечислить деньги – пожалуйста. Мы даже сделаем скидку, если деньги поступят до конца года. Но серьезно: деньги – это сложный вопрос во время войны и кризиса", – сказал он.

Вместо этого глава МИД Польши предложил немецкому правительству дать "видимый знак" того, что Германия признает ущерб, нанесенный Польше во время оккупации, например, "центр документации, центр диалога, который признает страдания поляков, а также мемориал".

"Может быть и другой видимый знак, например, восстановление немцами одного из разрушенных ими зданий в Варшаве, возможно, Саксонского дворца", – добавил Сикорский.

Он также предположил, что немцы "могли бы также финансировать медицинскую помощь для выживших" или "инвестировать в обороноспособность наших стран, чтобы мы могли вместе защитить себя от Путина".

Как известно, предыдущая партия власти "Право и справедливость" настаивала, что современная Германия должна заплатить огромные репарации за ущерб, нанесенный Польше в результате агрессии нацистской Германии.

В Берлине в ответ заявляли, что вопрос репараций и компенсации ущерба от войны является закрытым.

Подробно на эту тему читайте в статье: Требование на триллионы: куда заведет попытка Польши взыскать репарации с Германии.