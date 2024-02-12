"Шахед", знайдений у Молдові, впав з нерозірваною бойовою частиною: будуть підривати

У збитому "Шахеді", знайденому у прикордонному районі Молдови після однієї з останніх російських атак, не розірвалась бойова частина, її будуть контрольовано знешкоджувати.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив, що сапери під час обстеження уламків знайшли цілою бойову частину дрона з приблизно 50 кг вибухівки.

Співробітники вибухово-технічного відділу МВС знешкодили та зібрали усі уламки безпілотника. Найближчим часом сапери у безпечних умовах підірвуть бойову частину.

Нагадаємо, збитий безпілотник виявили біля села Етулія Вулканештського району, що неподалік від українських Болграда і Рені, про знахідку повідомили вдень 11 лютого.

У Румунії через атаку "Шахедами" на Одещину в ніч на 10 лютого піднімали винищувачі F-16.