Найденный в Молдове "Шахед" упал с неразорвавшейся боевой частью: будут взрывать

В сбитом беспилотнике "Шахед", который нашли в приграничном районе Молдовы после одной из последних российских атак, не разорвалась боевая часть, ее будут контролируемо обезвреживать.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил, что саперы при обследовании обломков нашли целой боевую часть дрона с примерно 50 кг взрывчатки.

Сотрудники взрывотехнического отдела МВД обезвредили и собрали все обломки беспилотника. В ближайшее время саперы в безопасных условиях взорвут боевую часть.

Напомним, сбитый беспилотник обнаружили возле села Этулия Вулканештского района, недалеко от украинских Болграда и Рени, о находке сообщили днем 11 февраля.

В Румынии из-за атаки "Шахедами" в Одесскую область в ночь на 10 февраля поднимали истребители F-16.