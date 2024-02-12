Парламент Фінляндії заборонив використання TikTok

Відділ фінського парламенту з питань інформаційних технологій заборонив використання додатка TikTok на парламентських пристроях із міркувань безпеки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пресслужба парламенту Фінляндії оголосила 12 лютого.

У повідомленні йдеться, що після перегляду оцінки ризиків було видане розпорядження видалити TikTok із пристроїв фінського парламенту до кінця лютого.

"З березня встановлення TikTok буде технічно заблоковане", – додали там.

У парламенті Фінляндії не назвали причин такого кроку, але минулого місяця фінська Поліція безпеки (SUPO) попередила, що дані користувачів TikTok могли потрапити до китайських органів безпеки.

Згідно з даними самого TikTok, в додатку є 1,5 мільйона активних користувачів у Фінляндії, а модерацією контенту займаються 40 знавців фінської мови.

Минулого року в низці країн Європи почали обмежувати використання TikTok для держслужбовців, військових і працівників правоохоронних органів через безпекові ризики.