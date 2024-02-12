Парламент Финляндии запретил использование TikTok

Отдел финского парламента по вопросам информационных технологий запретил использование приложения TikTok на парламентских устройствах из соображений безопасности.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пресс-служба парламента Финляндии объявила 12 февраля.

В сообщении говорится, что после пересмотра оценки рисков было издано распоряжение удалить TikTok с устройств финского парламента до конца февраля.

"С марта установка TikTok будет технически заблокирована", – добавили там.

В парламенте Финляндии не назвали причин такого шага, но в прошлом месяце финская Полиция безопасности (SUPO) предупредила, что данные пользователей TikTok могли попасть в китайские органы безопасности.

Согласно данным самого TikTok, в приложении есть 1,5 миллиона активных пользователей в Финляндии, а модерацией контента занимаются 40 знатоков финского языка.

В прошлом году в ряде стран Европы начали ограничивать использование TikTok для госслужащих, военных и сотрудников правоохранительных органов из-за рисков безопасности.