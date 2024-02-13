Прем'єрка Естонії назвала заяви Трампа "будильником" для ЄС

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала заяви експрезидента США Дональда Трампа, який згадав, як погрожував союзникам дозволити Росії "робити що заманеться", якщо ці члени НАТО не будуть робити достатніх внесків у колективну безпеку.

Про це Каллас сказала на пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами естонської прем’єрки, слова Трампа стануть "будильником" для ЄС.

"Я думаю, слова американського кандидата в президенти можуть послужити будильником для деяких членів ЄС, внесок яких не настільки великий", – зазначила вона.

Каллас висловила сподівання, що Європа більше вкладатиме у свою оборону "і ми разом станемо сильнішими".

Своєю чергою Метсола, коментуючи заяву Трампа, також наголосила, що європейські країни мають збільшити витрати на оборону.

"У разі будь-якої подібної заяви потрібно усвідомлювати небезпеку, яку вона тягне, але також важлива наша непохитність вкладати більше на той випадок, якщо ми залишимося на самоті", – сказала вона.

Нагадаємо, під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Ці слова викликали різку реакцію Білого дому, генсека НАТО і багатьох європейських столиць.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав заяви Трампа небезпечними і такими, що грають на руку Москві.