На вихідних у Франції можуть скасувати багато потягів через страйк диспетчерів руху

Наступними вихідними у Франції можуть бути великі перебої з залізничним рухом через страйк диспетчерів.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Після останньої серії переговорів з роботодавцем дві профспілки анонсували страйк диспетчерів руху на 16-18 лютого, він може охопити від 70 до 90% усіх працівників.

У разі страйку таких масштабів багато потягів доведеться скасувати.

Гендиректор оператора залізниці SNCF Жан-П’єр Фаранду висловив жаль через рішення диспетчерів, та зазначив, що це може зірвати поїздки на вихідні тисячам людей.

Він зі свого боку пообіцяв "зробити максимум" для того, щоб на найважливіших маршрутах залишилося якнайбільше рейсів. До таких віднесли у тому числі потяги у напрямку гірськолижних регіонів.

У понеділок цього тижня страйкували фінські залізничники. В кінці січня багатоденний страйк проводили також німецькі машиністи.