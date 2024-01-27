У Німеччині достроково завершиться масштабний страйк залізничників

Німецька профспілка машиністів поїздів GDL погодилася достроково припинити страйк і повернутися до роботи раніше, ніж планувала.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Страйк залізничників у Німеччині почався 24 січня й мав завершитись лише ввечері 29-го, ставши найдовшим в історії. Натомість вони погодились повернутись на роботу о 02:00 в понеділок.

Це вже четвертий залізничний страйк у Німеччині з листопада 2023 року на тлі ескалації суперечки між профспілкою машиністів GDL та залізничним концерном Deutsche Bahn щодо заробітної плати та робочого часу.

GDL хоче скоротити тижневий робочий час для змінних працівників з 38 до 35 годин без зниження заробітної плати.

Deutsche Bahn запропонувала скорочення на одну годину без зниження зарплати або підвищення на 2,7%, якщо машиніст збереже 38-годинний тиждень, на додаток до підвищення зарплати до 13% і одноразової інфляційної премії. Профспілка відхилила цю пропозицію напередодні страйку.

Нагадаємо, під час попереджувальних страйків GDL у 2023 році доводилося скасовувати близько 80% потягів далекого сполучення, а в окремих федеральних землях рух фактично припинився.

Новий страйк розпочався через кілька днів після останньої подібної акції, організованої працівниками залізниці 10 та 12 січня.