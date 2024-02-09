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У Фінляндії в понеділок зупиниться залізничний рух через страйк

П'ятниця, 9 лютого 2024, 15:38

Через страйк профспілки фінських залізничників 12 лютого рух поїздів на території країни майже повністю зупиниться. 

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Транспортний центр  Finntraffic оголосив, що 12 лютого, у день страйку профспілки залізничників RAU, скасують усі поїзди далекого сполучення, і денні, і нічні, та приміські електрички. 

Напередодні страйку залізниця працюватиме у звичайному режимі. 13 лютого, починаючи з ранку, рейси також курсуватимуть за графіком, хоча окремі поїзди можуть бути скасовані. 

Крім залізничників, страйкуватимуть і працівники кількох інших сфер, зокрема, дошкільної освіти, логістики, енергетики.

Нещодавно перед цим у січні в країні проходив великий страйк різних галузей транспорту, через нього довелося скасувати сотні рейсів у тому числі авіакомпанії Finnair.

Багатоденний страйк проводили також німецькі машиністи

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Фінляндія