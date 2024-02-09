У Фінляндії в понеділок зупиниться залізничний рух через страйк
Через страйк профспілки фінських залізничників 12 лютого рух поїздів на території країни майже повністю зупиниться.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Транспортний центр Finntraffic оголосив, що 12 лютого, у день страйку профспілки залізничників RAU, скасують усі поїзди далекого сполучення, і денні, і нічні, та приміські електрички.
Напередодні страйку залізниця працюватиме у звичайному режимі. 13 лютого, починаючи з ранку, рейси також курсуватимуть за графіком, хоча окремі поїзди можуть бути скасовані.
Крім залізничників, страйкуватимуть і працівники кількох інших сфер, зокрема, дошкільної освіти, логістики, енергетики.
Нещодавно перед цим у січні в країні проходив великий страйк різних галузей транспорту, через нього довелося скасувати сотні рейсів у тому числі авіакомпанії Finnair.
Багатоденний страйк проводили також німецькі машиністи.