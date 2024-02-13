У Хорватії "спалили" винуватців минулорічних проблем – Путіна й Вучича

У хорватському місті Каштела 13 лютого відбувся традиційний костюмований карнавал, під час якого спалили опудала президентів Росії та Сербії Владіміра Путіна та Александара Вучича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vecernji List.

Карнавал у Каштелі відбувається щороку з нагоди Масляного вівторка – дня, який у католицькій і деяких протестантських церквах передує Великому посту – й триває кілька днів.

Фото: Звонімір Баришин / PIXSELL

Кульмінацією карнавалу є костюмована хода, яка починається з оголошення "вироку" винуватцю проблем у минулому році на центральній площі Каштели. Опудало винуватця символічно проводять до узбережжя, де "вирок" набуває чинності – опудало спалюють.

Фото: Звонімір Баришин / PIXSELL

Цьогорічними винуватцями, на думку жителів Каштели, стали президенти Сербії та Росії Александар Вучич і Владімір Путін – їхні опудала везли на солом’яних ослах і в результаті спалили.

Фото: Звонімір Баришин / PIXSELL

Як зазначає Vecernji List, у карнавалі взяли участь "численні гості, члени дружніх карнавальних товариств, а серед них і гості з-за кордону".

Напередодні в німецькому Дюссельдорфі на традиційному карнавалі у так званий "божевільний понеділок" – перший день тижня перед початком Великого посту – продемонстрували величезні карикатурні фігури патріарха РПЦ Кирила й президента РФ Владіміра Путіна.