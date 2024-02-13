В Хорватии "сожгли" виновников прошлогодних проблем - Путина и Вучича

В хорватском городе Каштела 13 февраля состоялся традиционный костюмированный карнавал, во время которого сожгли чучела президентов России и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernji List.

Карнавал в Каштеле происходит ежегодно по случаю Масленичного вторника – дня, который в католической и некоторых протестантских церквях предшествует Великому посту – и длится несколько дней.

ФОТО: ЗВОНИМИР БАРИШИН / PIXSELL

Кульминацией карнавала является костюмированное шествие, которое начинается с оглашения "приговора" виновнику проблем в прошлом году на центральной площади Каштели. Чучело виновника символически проводят к побережью, где "приговор" вступает в силу – чучело сжигают.

ФОТО: ЗВОНИМИР БАРИШИН / PIXSELL

В этом году виновниками, по мнению жителей Каштели, стали президенты Сербии и России Александар Вучич и Владимир Путин – их чучела везли на соломенных ослах и в результате сожгли.

ФОТО: ЗВОНИМИР БАРИШИН / PIXSELL

Как отмечает Vecernji List, в карнавале приняли участие "многочисленные гости, члены дружественных карнавальных обществ, а среди них и гости из-за рубежа".

Накануне в немецком Дюссельдорфе на традиционном карнавале в так называемый "сумасшедший понедельник" – первый день недели перед началом Великого поста – продемонстрировали огромные карикатурные фигуры патриарха РПЦ Кирилла и президента РФ Владимира Путина.