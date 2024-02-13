Байден закликав Джонсона негайно поставити на голосування пакет із допомогою Україні

Президент США Джо Байден в екстреному зверненні 13 лютого закликав спікера Палати представників Майка Джонсона "негайно" винести на голосування законопроєкт із додатковим фінансуванням для України, який ухвалив Сенат.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Звертаючись до американців із Білого дому, Байден наголосив, що спікер нижньої палати Конгресу повинен "негайно винести на розгляд" законопроєкт про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню.

"Немає жодних сумнівів: якби законопроєкт Сенату був винесений на розгляд представників Палати представників, він би був ухвалений. І спікер це знає", – зазначив американський президент.

"Тому я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш крайніх голосів у Палаті заблокувати цей законопроєкт навіть від голосування", – додав він.

Байден пізніше нагадав, що більшість коштів, закладених на підтримку України в пакеті, будуть спрямовані на американську оборонну промисловість і дозволять створити нові робочі місця.

Напередодні Сенат США остаточно схвалив законопроєкт про виділення 95 мільярдів доларів на національну безпеку.

Він передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Принаймні спікер палати Майк Джонсон розкритикував текст.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України