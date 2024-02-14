ЗМІ: Джонсон хоче зустрічі з Байденом перед будь-якими діями щодо пакета з допомогою Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон хоче особистої зустрічі з президентом США Джо Байденом, перш ніж продовжити роботу над проєктом з фінансуванням для України та Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це телеканалу NBC повідомило джерело, близьке до Джонсона.

За даними співрозмовника каналу, Джонсон і його співробітники просили про зустріч з Байденом через високопосадовців Білого дому кілька разів за останні два місяці.

Останнє прохання про зустріч надійшло трохи більше тижня тому, за кілька днів до того, як Сенат ухвалив двопартійний пакет законів про національну безпеку вартістю 95 мільярдів доларів, а республіканці в Палаті представників оголосили імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.

Прохання Джонсона про зустріч не обов'язково стосувалося версії Сенату щодо додаткової допомоги, а скоріше загального шляху просування законодавчого пакета, додає телеканал.

Водночас представник Білого дому вказав на непослідовність спікера і сказав, що Джонсону варто завершити переговори, які він веде сам з собою, і припинити відкладати потреби національної безпеки в ім'я політики.

"Ця мова тіла говорить: "Я знаю, що я в скрутному становищі. Будь ласка, виручіть мене", – заявило джерело з Демократичної партії.

Байден зустрічався з Джонсоном та іншими лідерами Конгресу менше місяця тому, щоб обговорити двопартійну імміграційну угоду, яка б розблокувала допомогу Україні. Джонсон тоді назвав цю зустріч "продуктивною".

Нагадаємо, схвалений Сенатом пакет передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Принаймні спікер палати Майк Джонсон розкритикував текст.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.