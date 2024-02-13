ЗМІ: Туреччина арештувала росіянина на атомній станції в межах розслідування проти ІДІЛ
Турецька контртерористична поліція, яка розслідує діяльність бойовиків "Ісламської держави", затримала громадянина Росії, який працював на атомній електростанції, що будується на південному узбережжі країни.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в органах безпеки, пише "Європейська правда".
Підозрюваний працював під вигаданим ім’ям на атомній електростанції "Аккую", яку будує російський "Росатом".
За даними правоохоронців, турецький суд офіційно заарештував іноземця.
В офіційній заяві поліції не уточнюється громадянство підозрюваного і не наводяться інші подробиці операції.
Нагадаємо, минулого тижня у Туреччині поліція затримала 40 осіб, яких підозрюють в спробі теракту біля будівлі суду в Стамбулі, внаслідок якого загинула жінка.
Наприкінці січня стався теракт в одній з церков Стамбула із загибеллю однієї людини, після того затримали десятки осіб. Відповідальність за напад взяла на себе ІДІЛ.