Напад на церкву у Стамбулі: затримали 47 осіб, зокрема одного росіянина

Турецька влада затримала 47 осіб за підозрою у нападі на церкву в стамбульському районі Сариєр, де під час служби в неділю загинула одна людина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив про те, що поліція провела рейди в більш ніж 30 місцях по всьому Стамбулу та затримала 47 осіб, серед яких є два іноземці, зокрема громадянин РФ.

"Обидва підозрюваних є іноземними громадянами. Один із них – з Таджикистану, інший – росіянин, і ми вважаємо, що вони пов'язані з (терористичним угрупованням) "Ісламська держава", – сказав він, додавши, що підозрюваних допитають.

Раніше "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за напад на церкву у своїй заяві в Telegram, заявивши, що це була відповідь на заклик лідерів угруповання нападати на євреїв та християн.

На відеозаписах з камер спостереження зсередини церкви видно, як озброєні люди в масках увійшли в будівлю та вистрілили в чоловіка, який йшов перед ними, після чого пішли геть.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зателефонував священику церкви, щоб висловити свої співчуття та підтримку, повідомив його офіс, опублікувавши відеозапис розмови.

Раніше повідомляли, що під час нападу на церкву в стамбульському районі Сарієр під час служби в неділю загинула одна людина.

Нагадаємо, поліція німецького міста Ульм, що в землі Баден-Вюртемберг, увечері 26 січня провела спецоперацію у зв'язку з повідомленням про захоплення заручників у місцевій кав'ярні Starbucks.

А в листопаді минулого року в аеропорту Гамбурга озброєний чоловік майже добу тримав у заручниках 4-річну доньку.