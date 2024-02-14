Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов допускає, що Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро, передбачений на чотири роки.

Про це Ченцов розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Я думаю, що Україна отримає більше, ніж 50 мільярдів. Тому що посередині – тобто через два роки – (передбачена) можливість перегляду цього інструменту. І я думаю, що він буде переглядатися в бік збільшення", – зазначив посол.

Він пояснив, що потреби України набагато більші, ніж ухвалена сума – "на два порядки більші".

"Але коли ми говоримо про нашу макрофінансову стабільність, про інвестиційну складову… про технічну допомогу, яка пов'язана в тому числі з потребами підготовки до членства, я думаю, що наші потреби будуть уточнюватися", – зазначив дипломат.

Ченцов зауважив, що у цьому контексті важливо, яким чином будуть наповнюватися грантова і кредитна частини допомоги та чи будуть використані заморожені російські активи.

"Чи нас влаштує, що ми встановлюємо цю стелю в 50 мільярдів? Напевно, ні. Тому що російські активи – це набагато більше, ніж 50 мільярдів. І навіть якщо ми говоримо про доходи, ну, за чотири роки, як вони порахували, то це 17 мільярдів. Тому ми розраховуємо, що все ж таки країни-члени не лише за рахунок цих доходів від російських активів будуть наповнювати грантову частину", – зауважив дипломат.

Нагадаємо, ЄС прагне у березні розпочати виплати в рамках погодженої програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

В уряді заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро.

Дивіться повне інтерв’ю з Всеволодом Ченцовим "Європейській правді".