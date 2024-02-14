Нейтральна Швейцарія виділить додаткові $22,58 млрд на оборону до 2035 року

Уряд нейтральної Швейцарії заявив у середу, що збільшить військові витрати протягом наступних років, ставши останньою європейською країною, яка йде на такий крок після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Президентка Віола Амгерд заявила, що на оборону до 2035 року буде виділено близько 20 мільярдів швейцарських франків – 22,58 мільярда доларів США – додаткового фінансування.

"Ситуація з політикою безпеки, очевидно, складна з огляду на поточну нестабільність, з війною на європейському континенті, збройними конфліктами на Близькому Сході та іншими гарячими точками у світі", – сказала вона на пресконференції у середу.

Амгерд, яка також є міністром оборони, сказала, що нині існує "дуже багато криз", і план частково враховує уроки, винесені з війни Росії в Україні.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну швейцарська влада й суспільство все більше схиляються до посилення безпекової співпраці, зокрема і з Північноатлантичним альянсом.

Швейцарія вже є учасником програми НАТО "Партнерство заради миру" й минулого року уклала угоду про співробітництво в її межах.

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