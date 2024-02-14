Нейтральная Швейцария выделит дополнительные $22,58 млрд на оборону до 2035 года

Правительство нейтральной Швейцарии заявило в среду, что увеличит военные расходы в течение следующих лет, став последней европейской страной, которая идет на такой шаг после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Президент Виола Амхерд заявила, что на оборону до 2035 года будет выделено около 20 миллиардов швейцарских франков – 22,58 миллиарда долларов США – дополнительного финансирования.

"Ситуация с политикой безопасности, очевидно, сложная, учитывая текущую нестабильность, войну на европейском континенте, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в других горячих точках в мире", – сказала она на пресс-конференции в среду.

Амхерд, которая также является министром обороны, сказала, что сейчас существует "очень много кризисов", и план частично учитывает уроки, извлеченные из войны России в Украине.

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину швейцарские власти и общество все больше склоняются к усилению сотрудничества в сфере безопасности, в том числе и с Североатлантическим альянсом.

Швейцария уже стала участником программы НАТО "Партнерство ради мира" и в прошлом году заключила соглашение о сотрудничестве в ее рамках.

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