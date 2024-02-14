Польські фермери не мають підстав для загострення протесту на кордоні з Україною, їхні вимоги вже чує вся Європа і шукає шляхи вирішення проблеми.

Про це у коментарі "Укрінформу" сказав посол України в Польщі Василь Зварич, пише "Європейська правда".

Дипломат коментував рішення польської аграрної "Солідарності" з 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

"Вважаю, що у польських фермерів нема підстав до загострення протестів, оскільки їх голос уже чує вся Європа і шукає шляхи вирішення ситуації, щоб урахувати інтереси як українських, так і європейських аграріїв. Нам потрібно навчитися жити в об’єднаній Європі, бо членство України в ЄС неминуче", – підкреслив дипломат.

Він наголосив, що Україна закликає польську сторону "не загострювати ситуацію, не допускати агресивних дій на кордоні і розблокувати вантажний рух між Україною і Польщею та всією Європою".

Він назвав блокування і радикальні дії проти українських товарів "шляхом до нашої спільної поразки: програють і українські, і самі польські фермери, а цим скористається лише Москва".

"Адже поки польські фермери блокують український кордон, в Європу безперешкодно стікаються сільськогосподарські товари, у тому числі зернові, з Росії. Я вважаю, що саме тут ми маємо об’єднати зусилля, щоб заборонити країні-агресору збагачуватися завдяки зростанню свого експорту сільськогосподарських товарів у Європу. Купувати російські товари – це оплачувати російську війну проти України та всього цивілізованого світу, у тому числі і проти Польщі", – наголосив посол України.

Протести фермерів тривають вже багато тижнів не лише в Польщі, але й по всій Європі.

Найбільш кричущим випадком протестів став інцидент біля пункту перетину "Ягодин – Дорогуськ", де польські фермери висипали частину зерна на дорогу з трьох українських вантажівок.

У вівторок польські фермери попередили, що 20 лютого заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

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