Польские фермеры не имеют оснований для обострения протеста на границе с Украиной, их требования уже слышит вся Европа и ищет пути решения проблемы.

Об этом в комментарии "Укринформу" сказал посол Украины в Польше Василий Зварыч, пишет "Европейская правда".

Дипломат комментировал решение польской аграрной "Солидарности" с 20 февраля заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе.

"Считаю, что у польских фермеров нет оснований для обострения протестов, поскольку их голос уже слышит вся Европа и ищет пути решения ситуации, чтобы учесть интересы как украинских, так и европейских аграриев. Нам нужно научиться жить в объединенной Европе, потому что членство Украины в ЕС неизбежно", – подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что Украина призывает польскую сторону "не обострять ситуацию, не допускать агрессивных действий на границе и разблокировать грузовое движение между Украиной и Польшей и всей Европой".

Он назвал блокирование и радикальные действия против украинских товаров "путем к нашему общему поражению: проиграют и украинские, и сами польские фермеры, а этим воспользуется только Москва".

"Ведь пока польские фермеры блокируют украинскую границу, в Европу беспрепятственно стекаются сельскохозяйственные товары, в том числе зерновые, из России. Я считаю, что именно здесь мы должны объединить усилия, чтобы запретить стране-агрессору обогащаться благодаря росту своего экспорта сельскохозяйственных товаров в Европу. Покупать российские товары – это оплачивать российскую войну против Украины и всего цивилизованного мира, в том числе и против Польши", – подчеркнул посол Украины.

Протесты фермеров продолжаются уже много недель не только в Польше, но и по всей Европе.

Наиболее вопиющим случаем протестов стал инцидент возле пункта пересечения "Ягодин – Дорогуск", где польские фермеры высыпали часть зерна на дорогу из трех украинских грузовиков.

Во вторник польские фермеры предупредили, что 20 февраля заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

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