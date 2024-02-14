Макрон заявив Нетаньягу, що Франція проти наступу Ізраїлю в Рафаху

Президент Франції Емманюель Макрон у середу заявив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що Франція виступає проти наступу Ізраїлю в Рафаху.

Про це, як пише "Європейська правда", йшлося у телефонній розмові Макрона з Нетаньягу, повідомили у Єлисейському палаці.

За повідомленням палацу, Макрон заявив Нетаньягу про "рішучу опозицію Франції до ізраїльського наступу в Рафаху, який може призвести лише до гуманітарної катастрофи нового масштабу".

Макрон також виступив проти будь-якого примусового переміщення населення, яке стане порушенням міжнародного гуманітарного права та причиною додаткових ризиків регіональної ескалації.

Раніше в середу ООН попередила, що військові операції в Рафаху можуть призвести до "бійні в Газі і поставити крихку гуманітарну операцію під загрозу зриву".

Заява Макрона перегукується з листом, який прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і його ірландський колега Лео Варадкар надіслали в середу президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, закликаючи до "термінового перегляду" Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем і попереджаючи, що Ізраїль може порушувати зобов'язання в галузі прав людини.

У неділю президент США Джо Байден сказав ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу в телефонній розмові, що, на його думку, "військова операція в Рафаху не повинна продовжуватися без надійного і здійсненного плану" захисту і підтримки палестинців, які там знайшли прихисток.