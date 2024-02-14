Ірландія та Іспанія вимагають від ЄС перевірити дотримання Ізраїлем прав людини в Газі

Прем'єри Іспанії Педро Санчес та Ірландії Лео Варадкар звернулися в середу до Єврокомісії з проханням терміново перевірити, чи дотримується Ізраїль своїх зобов'язань щодо прав людини в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Ми глибоко стурбовані погіршенням ситуації в Ізраїлі та в Газі... Розширена ізраїльська військова операція в районі Рафаха становить серйозну й неминучу загрозу, якій міжнародна спільнота повинна терміново протистояти", – йдеться в спільному листі прем'єрів, опублікованому на сайті іспанського уряду.

Вони також нагадали про "жах", що стався 7 жовтня 2023 року, коли терористичне угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль, та закликали до звільнення всіх заручників та негайного припинення вогню для полегшення доступу в Газі до гуманітарних вантажів.

Європейська Комісія підтвердила отримання листа.

"Ми закликаємо всі сторони, коли йдеться про Ізраїль, поважати міжнародне право, та відзначаємо, що має бути повага та відповідальність за порушення міжнародного права", – зазначив речник Єврокомісії.

Два тижні тому ірландський прем'єр заявив, що веде переговори з главами урядів інших країн ЄС про перегляд Угоди про асоціацію між Євросоюзом та Ізраїлем на підставі того, що Ізраїль нібито порушує положення угоди про права людини.

Угода, укладена 23 роки тому, встановлює рамки для вільної торгівлі товарами, послугами та капіталом, заснованої на "повазі до прав людини та демократичних принципів".

Наразі лише Іспанія та Ірландія публічно заявили про свою підтримку перегляду угоди. За словами Варадкара, кілька країн ЄС також обговорюють можливість спільного визнання палестинської держави.

Раніше повідомляли, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Ізраїль, щоб переконати прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу не проводити операцію у місті Рафах, оскільки це може призвести до гуманітарної катастрофи.

У неділю президент США Джо Байден сказав ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу в телефонній розмові, що, на його думку, "військова операція в Рафаху не повинна продовжуватися без надійного і здійсненного плану" захисту і підтримки палестинців, які там знайшли прихисток.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на місто Рафах, що на півдні сектору Гази, через можливі наслідки для цивільних.