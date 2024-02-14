Макрон заявил Нетаньяху, что Франция против наступления Израиля в Рафахе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Франция выступает против наступления Израиля в Рафахе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", шла речь в телефонном разговоре Макрона с Нетаньяху, сообщили в Елисейском дворце.

По сообщению дворца, Макрон заявил Нетаньяху о "решительной оппозиции Франции к израильскому наступлению в Рафахе, которое может привести лишь к гуманитарной катастрофе нового масштаба".

Макрон также выступил против любого принудительного перемещения населения, которое станет нарушением международного гуманитарного права и причиной дополнительных рисков региональной эскалации.

Ранее в среду ООН предупредила, что военные операции в Рафахе могут привести к "бойне в Газе и поставить хрупкую гуманитарную операцию под угрозу срыва".

Заявление Макрона перекликается с письмом, которое премьер-министр Испании Педро Санчес и его ирландский коллега Лео Варадкар направили в среду президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, призывая к "срочному пересмотру" Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и предупреждая, что Израиль может нарушать обязательства в области прав человека.

В воскресенье президент США Джо Байден сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре, что, по его мнению, "военная операция в Рафахе не должна продолжаться без надежного и выполнимого плана" защиты и поддержки палестинцев, которые там нашли убежище.