Єврокомісія перевірить деякі консульства Польщі через "візовий скандал"

Європейська комісія оголосила про перевірки деяких польських консульств у першій половині 2024 року в межах "оцінки функціонування Шенгенської зони", пов’язані з так званим візовим скандалом за попередньої влади Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, повідомив у Європарламенті голова директорату Єврокомісії, відповідального за кордони Шенгенської зони, Генрік Нільсен.

За словами Нільсена, перевірка консульств Польщі має на меті встановити, чи мало місце порушення законодавства ЄС. Це, "безумовно, сприятиме кращому розумінню теми", тобто "візового скандалу".

Представник Єврокомісії пояснив, що йдеться не про аудит того, що відбувалося в минулому, а про те, щоб "подивитися на всю систему, перевірити, чи відповідає вона Шенгенському кодексу і чи вживаються відповідні заходи для уникнення корупції та шахрайства".

Як пише RMF FM, за результатами перевірки Єврокомісія може оголосити рекомендації для виправлення ситуації. А в крайньому випадку, якщо влада країни не вживатиме відповідних заходів, може бути відновлений контроль на кордонах Шенгенської зони.

Заступниця голови польського Міністерства закордонних справ Генрика Мосціцька-Дендис на дебатах повідомила, що в Польщі створено парламентську слідчу комісію, яка вивчатиме це питання.

Нагадаємо, "візовий скандал" стосується виявлених випадків надання польських нібито трудових віз у посольствах в країнах Сходу за гроші, що насправді було схемою в’їзду на територію ЄС. У зв’язку з цим прокуратура оголосила підозри семи чинним і колишнім посадовцям.

Єврокомісія назвала недостатніми пояснення, які Міністерство закордонних справ Польщі надало після розголосу. За даними ЗМІ, на тлі візового скандалу у Польщі Німеччина викликала польського посла.

Детальніше про візовий скандал у Польщі читайте у статті: "Чорний лебідь" для польської влади: як візова афера може змінити результати виборів.