Еврокомиссия проверит некоторые консульства Польши из-за "визового скандала"

Европейская комиссия объявила о проверках некоторых польских консульств в первой половине 2024 года в рамках "оценки функционирования Шенгенской зоны", связанные с так называемым визовым скандалом при предыдущей власти Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, сообщил в Европарламенте глава директората Еврокомиссии, ответственного за границы Шенгенской зоны, Генрик Нильсен.

По словам Нильсена, проверка консульств Польши имеет целью установить, имело ли место нарушение законодательства ЕС. Это, "безусловно, будет способствовать лучшему пониманию темы", то есть "визового скандала".

Представитель Еврокомиссии пояснил, что речь идет не об аудите того, что происходило в прошлом, а о том, чтобы "посмотреть на всю систему, проверить, соответствует ли она Шенгенскому кодексу и принимаются ли соответствующие меры для избежания коррупции и мошенничества".

Как пишет RMF FM, по результатам проверки Еврокомиссия может объявить рекомендации для исправления ситуации. А в крайнем случае, если власти страны не будут принимать соответствующие меры, может быть восстановлен контроль на границах Шенгенской зоны.

Заместитель главы польского Министерства иностранных дел Генрика Мосцицкая-Дендис на дебатах сообщила, что в Польше создана парламентская следственная комиссия, которая будет изучать этот вопрос.

Напомним, скандал касается выявленных случаев предоставления польских якобы трудовых виз в посольствах в странах Востока за деньги, что на самом деле было схемой въезда на территорию ЕС. В связи с этим прокуратура объявила подозрения семи действующим и бывшим чиновникам.

Еврокомиссия назвала недостаточными объяснения, которые Министерство иностранных дел Польши предоставило после огласки. По данным СМИ, на фоне визового скандала в Польше Германия вызвала польского посла.

Подробнее о визовом скандале в Польше читайте в статье: "Черный лебедь" для польской власти: как визовая афера может изменить результаты выборов.