Столтенберг: НАТО має захищати навіть тих членів, що мало витрачають на оборону
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що всупереч заклику Трампа Альянс не повинен виокремлювати ті країни, які не досягли показника у 2% витрат на оборону.
Про це він заявив перед початком зустрічі з міністрами оборони НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".
Генсек Альянсу прокоментував заяви експрезидента та ключового кандидата у президенти США Дональда Трампа про те, що парасолька НАТО має поширюватися лише на ті держави, що витрачають на оборону від 2% ВВП. За його словами, Вашингтонський договір НАТО не передбачає такого розподілу.
"Стаття 5, зобов’язання про те, що напад на одного із союзників є нападом на всіх – це серце Альянсу. І це зобов’язання стосується всіх держав-союзників", – підкреслив Столтенберг.
Він також нагадав, що усі європейські держави вже взяли зобов’язання збільшити свої оборонні витрати, а у 2024 році кількість держав, які досягнуть цього показника, зросте до рекордного рівня.
Столтенберг також заявив, що не бачить небезпеки зростання поділу між Європою і США через це. "Ми вітаємо те, що європейські союзники інвестують більше. Це те, над чим ми працювали довгий час. Це не означає якогось поділу між Європою і Америкою"
Як повідомлялося, у середу генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.
Також під час зустрічі у Брюсселі стало відомо, що У 2024 році європейські члени НАТО уперше спільно витратять на оборону понад 2% ВВП.