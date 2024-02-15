Столтенберг: НАТО должен защищать даже тех членов, которые мало тратят на оборону
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что вопреки призыву Трампа Альянс не должен выделять те страны, которые не достигли показателя в 2% расходов на оборону.
Об этом он заявил перед началом встречи с министрами обороны НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".
Генсек Альянса прокомментировал заявления экс-президента и ключевого кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что зонтик НАТО должен распространяться только на те государства, которые тратят на оборону от 2% ВВП. По его словам, Вашингтонский договор НАТО не предусматривает такого распределения.
"Статья 5, обязательство о том, что нападение на одного из союзников является нападением на всех – это сердце Альянса. И это обязательство касается всех государств-союзников", – подчеркнул Столтенберг.
Он также напомнил, что все европейские государства уже взяли обязательство увеличить свои оборонные расходы, а в 2024 году количество государств, которые достигнут этого показателя, возрастет до рекордного уровня.
Столтенберг также заявил, что не видит опасности роста разделения между Европой и США из-за этого. "Мы приветствуем то, что европейские союзники инвестируют больше. Это то, над чем мы работали долгое время. Это не означает какого-то разделения между Европой и Америкой"
Как сообщалось, в среду генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.
Также во время встречи в Брюсселе стало известно, что в 2024 году европейские члены НАТО впервые совместно потратят на оборону более 2% ВВП.