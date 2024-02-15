Як ЄС збільшить допомогу і допоможе повернути українців з закордону: інтерв'ю посла у Брюсселі

Всеволод Ченцов – один з чинних українських дипломатів, що найдовше працюють за європейською тематикою. 15 років тому він був членом переговорної команди щодо Угоди про асоціацію.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко зустрівся з ним у Брюсселі після того, як ЄС ухвалив рішення про надання Україні довгоочікуваної 50-мільярдної програми допомоги. Як виявилося, Україна очікує перегляду цієї суми. І це – не єдина новина, яку ми почули в інтерв’ю. На особливу увагу заслуговують консультації щодо долі українських шукачів прихистку, право яких на перебування в ЄС спливає на початку 2025 року.

Про це та інше дивіться в інтерв’ю. Текстовий виклад найголовнішого – у матеріалі "Ми говоримо з ЄС про програму повернення українців. Без людей не буде ніякої відбудови". Далі – головні тези Ченцова.

Розширення Європейського Союзу стає можливим лише тоді, коли "зірки складаються", тобто з'являється геополітичне вікно можливостей. І в Брюсселі, і в інших столицях чітко розуміють, що саме зараз є вікно можливостей.

Україна перебуває саме в такому моменті.

Ми розраховуємо, що в березні отримаємо великий транш у рамках нового фінансового інструменту ЄС. Вони розглядають надання Україні 17 млрд євро у вигляді грантів та 33 млрд у вигляді позики.

Думаю, що Україна отримає загалом більше, ніж 50 мільярдів євро.

У тому політичному рішенні про допомогу Україні, яке було ухвалене 1 лютого, йдеться, що через два роки можливий перегляд цього фінансового інструменту.

І я думаю, що він буде переглянутий в бік збільшення.

Є лише один варіант, як відносно безболісно повернути запозичення: це перезапустити українську економіку, щоб ми могли наповнювати бюджет самостійно і віддавати ці борги.

Позики надаються на дуже привабливих умовах.

Зараз іде робота над планом економічного розвитку відновлення, який буде доповнювати фінансовий інструмент. Тут нічого нового: держава, що отримує європейське фінансування, бере на себе певні зобов'язання.

Щодо переліку цих реформ: треба дочекатися схвалення плану Єврокомісією та державами-членами, але там 100% не буде несподіваних речей. Натомість там будуть реформи за напрямками, де ми вже досягли значного прогресу. Це і судова реформа, і інституційна стабільність, і адмінреформа.

Для тих людей, які можуть повернутися в Україну з Євросоюзу, мають бути створені спеціальні умови, щоб допомогти їм це зробити.

Має бути створена спеціальна програма Євросоюзу з допомогою повернення українців

Навіть такі банальні речі, як квиток, переїзд. А також – де облаштуватися в Україні після повернення тим, чиє житло було знищене. Адже в Україні у людей, які будуть повертатися, виникатимуть ті самі питання, які виникали після їхнього прибуття до країн Європейського Союзу.

Це людський капітал. Без людей не буде ніякої відбудови. Ми, як держава, також маємо бути конкурентоздатними, маємо створити відповідні умови для наших людей. Ми будемо битися за наших людей.

Повне інтерв’ю – у матеріалі "Ми говоримо з ЄС про програму повернення українців. Без людей не буде ніякої відбудови".