Как ЕС увеличит помощь и поможет вернуть украинцев из-за границы: интервью посла в Брюсселе

Посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов – один из действующих украинских дипломатов, которые дольше всех работают по европейской тематике. 15 лет назад он был членом переговорной команды по Соглашению об ассоциации.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко встретился с ним в Брюсселе после того, как ЕС принял решение о предоставлении Украине долгожданной 50-миллиардной программы помощи. Как оказалось, Украина ожидает пересмотра этой суммы.

И это – не единственная новость, которую мы услышали в интервью. Особого внимания заслуживают консультации относительно судьбы украинских искателей убежища, право которых на пребывание в ЕС истекает в начале 2025 года.

Об этом и другом смотрите в интервью. Текстовое изложение самого главного – в материале "Мы говорим с ЕС о программе возвращения украинцев. Без людей не будет никакого восстановления". Далее – главные тезисы Ченцова.

Расширение Европейского Союза становится возможным только тогда, когда "звезды складываются", то есть появляется геополитическое окно возможностей. И в Брюсселе, и в других столицах четко понимают, что именно сейчас есть окно возможностей.

Украина находится именно в таком моменте.

Мы рассчитываем, что в марте получим большой транш в рамках нового финансового инструмента ЕС. Они рассматривают предоставление Украине 17 млрд евро в виде грантов и 33 млрд в виде займа.

Думаю, что Украина получит в целом больше, чем 50 миллиардов евро.

В том политическом решении о помощи Украине, которое было принято 1 февраля, говорится, что через два года возможен пересмотр этого финансового инструмента.

И я думаю, что он будет пересмотрен в сторону увеличения.

Есть только один вариант, как относительно безболезненно вернуть заимствования: это перезапустить украинскую экономику, чтобы мы могли наполнять бюджет самостоятельно и отдавать эти долги.

Займы предоставляются на очень привлекательных условиях.

Сейчас идет работа над планом экономического развития восстановления, который будет дополнять финансовый инструмент. Здесь ничего нового: государство, получающее европейское финансирование, берет на себя определенные обязательства.

По перечню этих реформ: надо дождаться одобрения плана Еврокомиссией и государствами-членами, но там 100% не будет неожиданных вещей. Зато там будут реформы по направлениям, где мы уже достигли значительного прогресса. Это и судебная реформа, и институциональная стабильность, и админреформа.

Для тех людей, которые могут вернуться в Украину из Евросоюза, должны быть созданы специальные условия, чтобы помочь им это сделать.

Должна быть создана специальная программа Евросоюза по помощи возвращения украинцев

Даже такие банальные вещи, как билет, переезд. А также – где обустроиться в Украине после возвращения тем, чье жилье было уничтожено. Ведь в Украине у людей, которые будут возвращаться, будут возникать те же вопросы, которые возникали после их прибытия в страны Европейского Союза.

Это человеческий капитал. Без людей не будет никакого восстановления. Мы, как государство, также должны быть конкурентоспособными, должны создать соответствующие условия для наших людей. Мы будем сражаться за наших людей.

Полное интервью – в материале "Мы говорим с ЕС о программе возвращения украинцев. Без людей не будет никакого восстановления".