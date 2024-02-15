Соратниця Трампа сказала Кемерону "поцілувати її в дупу" після заклику про допомогу Україні

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, сказала главі МЗС Британії Девіду Кемерону "поцілувати її в дупу" після того, як він закликав Конгрес схвалити допомогу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Грін дорікнула Девіду Кемерону після того, як він закликав американських законодавців надати військову допомогу Україні. Він закликав конгресменів не "піддаватися тиранам", як це зробили деякі діячі під час сходження до влади Адольфа Гітлера.

"(Кемерону) потрібно турбуватися про власну країну, і, чесно кажучи, він може поцілувати мене в дупу", – сказала Грін в інтерв'ю Sky News в середу після коментарів Кемерона.

У відповідь на її коментар Кемерон наполіг на тому, що не хоче "читати лекції" США щодо фінансування України. Виступаючи на пресконференції в Польщі в четвер, Кемерон намагався заспокоїти напруженість, водночас закликаючи американських республіканців надати подальшу фінансову та військову допомогу Україні.

"Ми не повинні дозволити Путіну думати, що він може перечекати нас або протриматися довше, і саме тому це голосування в Конгресі має вирішальне значення", – сказав Кемерон.

"І я кажу це як людина, яка жодним чином не хоче читати лекції американським друзям або говорити американським друзям, що їм робити", – сказав він, додавши, що має "глибоку і незмінну любов" до США.

Цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України. Але цей проєкт зіткнувся з опором у Палаті представників та критику Дональда Трампа.

Трамп, зокрема, наполягає на наданні Україні допомоги не у вигляді безповоротних коштів, а у вигляді кредиту.

Спікер Джонсон раніше заявив, що не винесе на голосування законопроєкт, який не містить кроків із захисту південного кордону США. Але деякі республіканці вже публічно тиснуть на Джонсона, вимагаючи схвалення документа.