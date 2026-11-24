Європейська комісія пригрозила Іспанії розпочати процедуру розслідування навесні 2027 року через її надмірний державний борг та перевитрати.

Про це пише RTVE, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісія у вівторок, 24 листопада, попередила, що Іспанія ризикує суттєво не виконати свої фіскальні рекомендації на 2026 та 2027 роки, і закликала її вжити заходів для коригування бюджетної політики. Зокрема, Брюссель оцінює, що Іспанія завершить цей рік з дефіцитом у 5,1 мільярда євро, а наступний рік – з дефіцитом у 12 мільярдів євро.

"Якщо це буде підтверджено на основі офіційних даних наступної весни, Європейська комісія підготує звіт відповідно до статті 126.3 Договору, в якому оцінюватиметься дотримання критерію боргу. Це може призвести до відкриття процедури надмірного дефіциту", – заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Ця стаття передбачає, що якщо держава-член не виконує рекомендацій Ради ЄС щодо скорочення надмірного дефіциту, та може винести попередження, вимагаючи вжити необхідних заходів протягом визначеного періоду. Також кваліфікована більшість призупинити певні права, що випливають із застосування договорів до відповідної держави-члена, включаючи право голосу в Раді.

Окрім Іспанії, наступного року ризикують порушити фіскальні правила ще сім країн: Словенія, Нідерланди, Литва, Люксембург та Мальта, а також Німеччина та Чеська Республіка, хоча дві останні не перевищать порогові значення, які можуть призвести до розслідування. Втім, з них лише Іспанія та Словенія ризикують порушити фіскальні правила цього року.

Щоб уникнути розслідування, обидві країни повинні вжити відповідних заходів у своїх бюджетах на 2027 рік.

Нагадаємо, 24 листопада, Європейська комісія пригрозила накласти на Болгарію штраф у розмірі до 23 мільйонів євро за нездатність стримати видатки.

Раніше повідомлялося, що ймовірне нецільове використання Іспанією коштів ЄС на відновлення після пандемії для виплати державних пенсій викликає обурення в Німеччині та Нідерландах.