Президент Латвии: Навальный был жестоко убит Кремлем

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс отреагировал на информацию о смерти оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.

Об этом Ринкевичс написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Латвийский президент возложил ответственность за смерть Навального на российский режим.

"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима", – написал он.

Ринкевичс также выразил соболезнования семье оппозиционера.

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Напомним, летом под санкции Канады попали высокопоставленные чиновники российского правительства, судебной системы и следственного комитета, а также три суда, включая Басманный районный суд Москвы, непосредственно причастные к судам над Владимиром Кара-Мурзой и Алексеем Навальным.

Также Государственный департамент США внес в санкционный список четырех оперативников Федеральной службы безопасности России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального три года назад.