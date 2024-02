ЄС звинуватив у смерті Навального російський режим

Керівники головних інституцій ЄС вважають, що у смерті російського опозиціонера Алексєя Навального винен російський режим.

Про це йдеться у заявах, які у своїх офіційних акаунтах у Twitter (Х) опублікували керівники Європейської комісії, Європейського парламенту та Європейської ради.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала звістку про смерть Навального похмурим нагадуванням про те, "що таке Путін і його режим".

"Путін не боїться нічого більше, ніж інакомислення власного народу… Давайте об'єднаємося в нашій боротьбі за свободу і безпеку тих, хто наважився виступити проти автократії", – заявила фон дер Ляєн.

Deeply disturbed and saddened by news of the death of Alexei Navalny.



Putin fears nothing more than dissent from his own people.



A grim reminder of what Putin and his regime are all about.



Let's unite in our fight to safeguard the freedom and safety of those who dare to… pic.twitter.com/YoIbS7XbdX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що "ЄС покладає повну відповідальність за цю трагічну смерть на російський режим".

"Алексєй Навальний боровся за цінності свободи та демократії. За свої ідеали він приніс найвищу жертву… Я висловлюю свої найглибші співчуття його родині", – написав Мішель.

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.



The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.



I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 16, 2024

Керівниця Європарламенту Роберта Метсола заявила, що життя Навального "забрала Росія".

"З жахом дізналася про смерть лауреата премії Сахарова Алексєя Навального. Росія забрала його свободу і життя, але не його гідність. Його боротьба за демократію продовжується. Наші думки з його дружиною та дітьми", – написала Метсола.

The world has lost a fighter whose courage will echo through generations.



Horrified by the death of Sakharov Prize laureate Alexei Navalny.



Russia took his freedom & his life, but not his dignity.



His struggle for democracy lives on.



Our thoughts are with his wife & children. pic.twitter.com/JMSAkLpb0T — Roberta Metsola (@EP_President) February 16, 2024

Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг опісля заявив, що Росія має відповісти на "дуже серйозні запитання".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував повідомлення про смерть Навального, зазначивши, що ця новина демонструє зміни у Росії, яка вже давно перестала бути демократією.