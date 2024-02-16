Віцепрезидентка США звинуватила Росію у смерті Навального

Камала Гарріс, віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки, заявила, що США ще не знають деталей щодо смерті російського опозиціонера Алексєя Навального, але перший висновок зробити вже можливо.

Про це вона заявила на початку свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Гарріс наголосила, що станом на зараз США не мають незалежної інформації щодо загибелі Навального, але все ж висловила співчуття його рідним.

"Мої молитви з його рідними і дружиною Юлією, яка зараз з нами", – заявила вона. Перед тим очільник Крістоф Гойсген повідомив, що Юлія Навальна перебуває у Мюнхені і мала виступити на конференції.

Гарріс висловила переконання у тому, що за будь-яких обставин відповідальність за смерть Навального лежить на владі РФ.

"Що б вони не розповідали, я скажу чітко: Росія відповідальна за це", – заявила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз також звинуватив російський режим у смерті Навального.

За словами канцлера Німеччини Шольца, смерть Навального свідчить що Росія – давно не демократія.

Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.