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Глава МИД Британии о смерти Навального: Путин должен ответить

Пятница, 16 февраля 2024, 16:05

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что президент РФ Владимир Путин должен понести ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Кэмерон написал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Кэмерон отметил, что Навальный отважно боролся против коррупции, но путинская Россия сфабриковала против него обвинения, отравила его, отправила в арктическую колонию, а теперь он трагически погиб. 

"Путин должен понести ответственность за то, что произошло – никто не должен сомневаться в ужасной природе его режима", – заявил глава МИД Британии. 

Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз обвинил российский режим в смерти Навального.

Вице-президент США также обвинила Россию в смерти Навального.

По словам канцлера Германии Шольца, смерть Навального свидетельствует что Россия – давно не демократия.

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Великобритания Навальный Россия Путин