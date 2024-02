Глава МИД Британии о смерти Навального: Путин должен ответить

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что президент РФ Владимир Путин должен понести ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Кэмерон написал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Кэмерон отметил, что Навальный отважно боролся против коррупции, но путинская Россия сфабриковала против него обвинения, отравила его, отправила в арктическую колонию, а теперь он трагически погиб.

"Путин должен понести ответственность за то, что произошло – никто не должен сомневаться в ужасной природе его режима", – заявил глава МИД Британии.

Navalny fought bravely against corruption.



Putin’s Russia fabricated charges against him, poisoned him, sent him to an arctic penal colony & now he has tragically died.



Putin should be accountable for what has happened – no one should doubt the dreadful nature of his regime.