Зеленський у Парижі: підпише безпекову угоду з Макроном
П'ятниця, 16 лютого 2024, 20:04
Президент Володимир Зеленський увечері 16 лютого прибув до Парижа, щоб разом із французьким президентом Емманюелем Макроном підписати двосторонню угоду про "гарантії безпеки".
Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у Twitter (X).
"Запланована зустріч із президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", – написав голова держави.
Arrived in Paris. A meeting with President Macron is planned, as well as an important agreement. Our cooperation yields results in the protection of life in Ukraine and our entire Europe.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2024
🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/lSfw0s26UP
Перед візитом до Парижа Зеленський відвідав Берлін, де разом із канцлером ФРН Олафом Шольцом підписав двосторонню угоду про безпекову співпрацю в продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання цієї угоди.
В Офісі президента опублікували текст угоди про співробітництво з Німеччиною у сфері безпеки.