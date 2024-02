Зеленський у Парижі: підпише безпекову угоду з Макроном

Президент Володимир Зеленський увечері 16 лютого прибув до Парижа, щоб разом із французьким президентом Емманюелем Макроном підписати двосторонню угоду про "гарантії безпеки".

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у Twitter (X).

"Запланована зустріч із президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", – написав голова держави.

Arrived in Paris. A meeting with President Macron is planned, as well as an important agreement. Our cooperation yields results in the protection of life in Ukraine and our entire Europe.



🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/lSfw0s26UP