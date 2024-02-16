Сенатори США їдуть в Угорщину для тиску щодо заявки Швеції на вступ до НАТО
Двопартійна делегація Конгресу США відвідає Угорщину в неділю на тлі посилення тиску на Будапешт щодо ратифікації членства Швеції в НАТО, коли парламент відновить роботу після зимових канікул.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У заяві посольства США йдеться про те, що сенатори відвідають Угорщину "з місією, зосередженою на стратегічних питаннях, що стоять перед НАТО і Угорщиною".
Раніше посол США в Угорщині Девід Прессман заявляв, що вступ Швеції до НАТО є питанням, яке безпосередньо впливає на національну безпеку Сполучених Штатів, а також на безпеку альянсу в цілому.
У фракції провладної партії "Фідес" заявили, що шведська заявка може бути ратифікована, коли парламент знову збереться наприкінці лютого.
Угорщина є єдиною країною, яка досі не схвалила заявку Швеції на вступ до Альянсу.
Угорська влада аргументує це, зокрема, тим, що Швеція висуває необґрунтовані звинувачення у підриві демократії в Угорщині.
Прем'єр країни Віктор Орбан офіційно підтримав кандидатуру Швеції в січні, але вона ще має бути затверджена угорським парламентом.
Парламентське голосування має бути формальністю, оскільки керівна партія Орбана "Фідес" має комфортну більшість. Але лідери "Фідес" на початку лютого зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.
Крістерссон виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.