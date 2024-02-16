Сійярто порадив сенаторам США не тиснути на Угорщину для вступу Швеції в НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував візит двопартійної групи американських сенаторів, присвячений схваленню вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Його слова під час пресконференції в Будапешті 16 лютого цитує портал Telex, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто подякував сенаторам США за майбутній візит, висловивши сподівання, що вони зможуть переконатись у "брехливості" подання Угорщини "в ліберальних американських ЗМІ".

"Якщо вони приїдуть, щоб розповісти нам, як варто жити і які рішення варто ухвалювати, я б не радив цього робити… Не варто намагатися тиснути, тому що ми суверенна країна, і ми вважаємо, що суверенна країна не повинна чинити тиск на іншу, особливо коли йдеться про союзників", – сказав він.

Голова угорського МЗС повторив, що Будапешт очікує на візит прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона для вирішення двосторонніх проблемних питань, і нагадав, що той їздив до Туреччини до ратифікації нею вступу.

Як повідомлялося, делегація сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США прибуде до Угорщини в неділю, 18 лютого. Причиною візиту є те, що Угорщина – єдина країна, яка виступає проти розширення НАТО, – досі не схвалила вступ Швеції до Альянсу.

Як відомо, прем'єр країни Віктор Орбан офіційно підтримав кандидатуру Швеції в січні, але вона ще має бути затверджена угорським парламентом.

Парламентське голосування має бути формальністю, оскільки керівна партія Орбана "Фідес" має комфортну більшість. Але лідери "Фідес" на початку лютого зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.

Крістерссон виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.