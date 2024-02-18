Німеччина вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні

Німецька влада розповіла про свою діяльність у розслідуванні воєнних злочинів Росії в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

За даними Федерального міністерства юстиції, ФРН вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні та допитала понад 160 свідків.

За словами міністра юстиції Марко Бушманна, якщо хтось віддає наказ свідомо порушувати міжнародне кримінальне право, то цей правитель потенційно є військовим злочинцем.

"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт (російського президента) Путіна. Я сподіваюся та бажаю, що в якийсь момент йому доведеться постати перед судом. Я знаю, що для цього нам знадобиться багато терпіння", – зазначив він.

Міністр вказав, що якщо російський безпілотник навмисно наводиться солдатом у житловий будинок, де знаходяться лише цивільні особи, це є військовим злочином.

"Кожна фотографія та кожен ролик на мобільних телефонах, наприклад, може допомогти у розслідуванні. Той, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським військовим злочинцям", – наголосив Бушманн.

Він додав, що німецька влада хоче переконати більше жертв або свідків травматичного досвіду серед українців, які втекли до ФРН, ділитися своїм досвідом з поліцією.

Раніше Німеччина заявила, що встановила особи росіян, яких підозрюють в цілеспрямованих обстрілах по мирних жителях в Гостомелі, серед яких був громадянин ФРН, що є першим розслідуванням Берліна воєнних злочинів в Україні.

Перед цим офіс прокурора Міжнародного кримінального суду підтвердив, що отримував звернення від колишнього полковника російської розвідки Ігоря Салікова, який втік до Нідерландів і заявив про готовність свідчити про воєнні злочини РФ.

Перед цим стало відомо, що колишній полковник російської розвідки 60-річний Ігор Саліков виїхав у Нідерланди й заявив про бажання дати свідчення в Міжнародному кримінальному суді.

Саліков стверджує, що відслужив 25 років спершу в російській армії, потім – у приватній військовій компанії Вагнера, на боці якої воював у Сирії та кількох африканських країнах. Він також був причетний до агресії РФ проти України спершу у 2014 році, а згодом – у 2022-му.

В Офісі генпрокурора України після цього сказали, що понад пів року досліджують інформацію, отриману від Салікова.