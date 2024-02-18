Германия уже собрала более 500 доказательств военных преступлений в Украине

Немецкие власти рассказали о своей деятельности в расследовании военных преступлений России в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

По данным Федерального министерства юстиции, ФРГ уже собрала более 500 доказательств военных преступлений в Украине и допросила более 160 свидетелей.

По словам министра юстиции Марко Бушманна, если кто-то отдает приказ сознательно нарушать международное уголовное право, то этот правитель потенциально является военным преступником.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест (российского президента) Путина. Я надеюсь и желаю, что в какой-то момент ему придется предстать перед судом. Я знаю, что для этого нам понадобится много терпения", – отметил он.

Министр указал, что если российский беспилотник намеренно наводится солдатом в жилой дом, где находятся только гражданские лица, это является военным преступлением.

"Каждая фотография и каждый ролик на мобильных телефонах, например, может помочь в расследовании. Тот, кто удаляет такие материалы, только помогает российским военным преступникам", – подчеркнул Бушманн.

Он добавил, что немецкие власти хотят убедить больше жертв или свидетелей травматического опыта среди украинцев, которые сбежали в ФРГ, делиться своим опытом с полицией.

Ранее Германия заявила, что установила личности россиян, которых подозревают в целенаправленных обстрелах по мирным жителям в Гостомеле, среди которых был гражданин ФРГ, что является первым расследованием Берлина военных преступлений в Украине.

Перед этим офис прокурора Международного уголовного суда подтвердил, что получал обращение от бывшего полковника российской разведки Игоря Саликова, который сбежал в Нидерланды и заявил о готовности свидетельствовать о военных преступлениях РФ.

Перед этим стало известно, что бывший полковник российской разведки 60-летний Игорь Саликов выехал в Нидерланды и заявил о желании дать показания в Международном уголовном суде.

Саликов утверждает, что отслужил 25 лет сначала в российской армии, затем – в частной военной компании Вагнера, на стороне которой воевал в Сирии и нескольких африканских странах. Он также был причастен к агрессии РФ против Украины сначала в 2014 году, а затем – в 2022-м.

В Офисе генпрокурора Украины после этого сказали, что более полугода исследуют информацию, полученную от Саликова.