Послу РФ у Польщі влаштували протест під час вшанування радянського генерала

Група поляків і українців влаштувала протест під час акції з покладанням квітів за участі російського посла Сергєя Андреєва у містечку Пененжно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Посол Росії Сергєй Андрєєв прибув на покладання квітів у Пененжно Вармінсько-Мазурське воєводство) – саме на місце, де з 2015 року немає пам'ятника радянському генералу Івану Черняховському, "але де 79 років тому генерал був смертельно поранений".

Також на місці була група з близько 20 поляків, які хотіли вшанувати пам'ять російського військового. Учасники церемонії принесли з собою портрет генерала, під яким поклали квіти.

На місці також зібралися представники української громади та поляки з околиць Пененжно, щоб висловити свій протест проти присутності дипломата. Вони вигукували йому: "Ми не хочемо Путіна" та "Ганьба". Група звинуватила поляків, які підтримують Андрєєва, у зраді і в тому, що вони діють на користь Кремля. Вони також співали український гімн і народні пісні, а з гучномовців лунали антиросійські гасла.

На прохання прокоментувати протест посол відповів: "Ми звикли до того, що тут є люди, які віддають перевагу бандерівцям перед визволителями Польщі".

"Сумно, що в наших відносинах настав такий час, але ми впевнені в нашій правді і нашій перемозі – і в 1945 році, і зараз. Росія завжди перемагає. Спецоперація закінчиться нашою перемогою на Донбасі, в Новоросії і в Україні", – сказав Андрєєв.

Радянський генерал Іван Черняховський був смертельно поранений на околиці міста в 1945 році. У 1970-х роках йому встановили пам'ятник, який місцева влада демонтувала у 2015 році. На його місці встановили хрест з табличкою, присвяченою жертвам режиму.

Нагадаємо, 9 травня 2022 року посла Росії у Польщі Сєргєя Андрєєва під час пам’ятної церемонії на кладовищі радянських військових у Варшаві облили штучною кров’ю під вигуки "Фашисти!".

На місці було багато проукраїнських активістів, які прийшли висловити обурення війною Росії проти України.

В МЗС Польщі висловили жаль з приводу інциденту, зазначивши, що дипломати користуються особливим захистом, незалежно від політики держави, яку вони представляють.