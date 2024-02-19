Послу РФ в Польше устроили протест во время чествования советского генерала

Группа поляков и украинцев устроила протест во время акции с возложением цветов с участием российского посла Сергея Андреева в городке Пененжно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Посол России Сергей Андреев прибыл на возложение цветов в Пененжно Варминско-Мазурское воеводство) – именно на место, где с 2015 года нет памятника советскому генералу Ивану Черняховскому, "но где 79 лет назад генерал был смертельно ранен".

Также на месте была группа из около 20 поляков, которые хотели почтить память российского военного. Участники церемонии принесли с собой портрет генерала, под которым возложили цветы.

На месте также собрались представители украинской общины и поляки из окрестностей Пененжно, чтобы выразить свой протест против присутствия дипломата. Они выкрикивали ему: "Мы не хотим Путина" и "Позор". Группа обвинила поляков, которые поддерживают Андреева, в измене и в том, что они действуют в пользу Кремля. Они также пели украинский гимн и народные песни, а из громкоговорителей звучали антироссийские лозунги.

На просьбу прокомментировать протест посол ответил: "Мы привыкли к тому, что здесь есть люди, которые предпочитают бандеровцев перед освободителями Польши".

"Печально, что в наших отношениях наступило такое время, но мы уверены в нашей правде и нашей победе – и в 1945 году, и сейчас. Россия всегда побеждает. Спецоперация закончится нашей победой на Донбассе, в Новороссии и в Украине", – сказал Андреев.

Советский генерал Иван Черняховский был смертельно ранен на окраине города в 1945 году. В 1970-х годах ему установили памятник, который местные власти демонтировали в 2015 году. На его месте установили крест с табличкой, посвященной жертвам режима.

Напомним, 9 мая 2022 года посла России в Польше Сергея Андреева во время памятной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве облили искусственной кровью под возгласы "Фашисты!"

На месте было много проукраинских активистов, пришедших выразить возмущение войной России против Украины.

В МИД Польши выразили сожаление по поводу инцидента, отметив, что дипломаты пользуются особой защитой независимо от политики государства, которую они представляют.