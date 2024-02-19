Глава МЗС Литви про війну в Україні: Нам потрібно знайти креативне рішення

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ЄС досі не сформував стратегічну мету щодо того, як допомогти Україні подолати російську агресію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

"Незважаючи на те, що я іду сьогодні на чергову Раду, я не думаю, що вона повинна бути такою. Я думаю, що ми повинні визнати, що немає нічого звичайного в ситуації, в якій опинилася Європа, і якщо ми не визнаємо цього факту, ми можемо опинитися в ще гірших обставинах, і в першу чергу, очевидно, я говорю про Україну", – сказав литовський міністр.

За його словами, якщо Європа "не візьметься за голову" і не знайде рішення, ситуація може стати ще гіршою.

"І якщо ми не прокинемося у цій новій реальності, якщо ми не подумаємо разом і не знайдемо рішення, яке було б новим і креативним, і допомогло б змінити ситуацію на полі бою, на жаль, я не думаю що ми почуємо багато хороших новин в майбутньому", – підкреслив Ландсбергіс.

Він додав, що українці здатні забезпечити свою перемогу.

"Вони показали мужність, вони показали спроможність, знання і компетентність, так багато речей, в які ми не вірили, що вони мають. Головна проблема в техніці, в боєприпасах. Україна відчуває снарядний голод вже дуже давно. Зараз розрахунок на полі бою 6 до 1. Це означає що на кожні шість ракет, які росіяни здатні випустити, українці випускають лише одну", – сказав глава МЗС Литви.

Він додав, що те, що зараз українські військові можуть робити на полі бою – "це диво".

Нагадаємо, у суботу президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого знову закликав західні держави збільшити військову допомогу Україні, зазначивши, що дії українських сил обмежуються достатністю та дальністю зброї і "ситуація в Авдіївці це підтверджує".

Також він сказав, що не розглядає альтернатив допомозі США, оскільки розраховує, що питання вирішиться і Вашингтон залишиться стратегічним союзником.