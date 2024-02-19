Глава МИД Литвы о войне в Украине: Нам нужно найти креативное решение

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС до сих пор не сформировал стратегическую цель относительно того, как помочь Украине преодолеть российскую агрессию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Несмотря на то, что я иду сегодня на очередной Совет, я не думаю, что он должен быть таким. Я думаю, что мы должны признать, что нет ничего обычного в ситуации, в которой оказалась Европа, и если мы не признаем этого факта, мы можем оказаться в еще худших обстоятельствах, и в первую очередь, очевидно, я говорю об Украине", – сказал литовский министр.

По его словам, если Европа "не возьмется за ум" и не найдет решение, ситуация может стать еще хуже.

"И если мы не проснемся в этой новой реальности, если мы не подумаем вместе и не найдем решение, которое было бы новым и креативным, и помогло бы изменить ситуацию на поле боя, к сожалению, я не думаю что мы услышим много хороших новостей в будущем", – подчеркнул Ландсбергис.

Он добавил, что украинцы способны обеспечить свою победу.

"Они показали мужество, они показали способность, знания и компетентность, так много вещей, в которые мы не верили, что они имеют. Главная проблема в технике, в боеприпасах. Украина испытывает снарядный голод уже очень давно. Сейчас расчет на поле боя 6 к 1. Это означает что на каждые шесть ракет, которые россияне способны выпустить, украинцы выпускают только одну", – сказал глава МИД Литвы.

Он добавил, что то, что сейчас украинские военные могут делать на поле боя – "это чудо".

Напомним, в субботу президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля снова призвал западные государства увеличить военную помощь Украине, отметив, что действия украинских сил ограничиваются достаточностью и дальностью оружия и "ситуация в Авдеевке это подтверждает".

Также он сказал, что не рассматривает альтернатив помощи США, поскольку рассчитывает, что вопрос решится и Вашингтон останется стратегическим союзником.